52-летняя Валерия удивила Instagram слишком молодым видом

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия опубликовала в Instagram новое фото, которое взбудоражило умы поклонников.

На нем Валерия выглядит очень молодо - на 30 лет, не более - так решили ее фанаты.

Судя по всему, певица находится на отдыхе. На ней белоснежная майка и стильные очки. Фанаты обратили внимание, что певица с каждым днем выглядит все лучше и моложе. Некоторые фолловеры в комментариях поинтересовались у нее секретом такого прекрасного внешнего вида. Ответа певица пока не дала. -0-