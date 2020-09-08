52-летняя Валерия в молодежном наряде покорила Instagram

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валерия поделилась со своими фолловерами в Instagram снимком, который их приятно порадовал.

Сын Валерии женился - его возлюбленная удивила Instagram роскошным платьем Молодые выглядели шикарно. Безусловно, все внимание было приковано к 21-летней Лиане. У нее было роскошное платье кремового цвета. Гости сошлись во мнении, что она выглядела, как настоящая принцесса.

Певица выбрала стильный молодежный наряд для прогулки. Ее лук состоял из джинсов, классического бежевого плаща, белоснежной обуви. Фанаты отметили, что Валерия имеет безупречный вкус, а также, что ей идет любой образ.-0-