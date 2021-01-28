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Калейдоскоп
28 января 2021, 11:11

53-летняя Памела Андресон вышла замуж за телохранителя - фото

Фото Janet Ross
Фото Janet Ross

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Об этом сообщает DailyMailTV.

Известно, что она закрутила роман с Дэном осенью прошлого года - сообщения об этом то и дело появлялись в СМИ. Избранник моложе Андерсон на тринадцать лет.

Церемония прошла в Канаде. Памела выбрала воздушное свадебное платье и длинную фату.

Напомним, что Памела в феврале прошлого года разошлась с пятым мужем, прожив с ним 12 дней после свадьбы.-0-

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