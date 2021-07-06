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06 июля 2021, 07:00

6 июля: этот день в истории

Фото из архива
Фото из архива

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Республики Малави - День независимости (1964).

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери, считающейся покровительницей Москвы и всей России.

Православный праздник - Собор Владимирских святых.

Православные верующие чтут память мученицы Агриппины, священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Аграфена Купальница. Накануне и в ночь Ивана Купалы собирают лечебные коренья и травы. Считается, что собранные с вечера и в ночь под Ивана Купалу травы и коренья имеют большую целебную силу.

Соловей не поет на Аграфену - скоро урожай ячменя можно будет собрать.

Бытовала легенда о цветке папоротника, который будто бы раскрывается лишь раз в году, в ночь накануне Ивана Купалы, всего на несколько мгновений. Нашедшему этот цветок откроются многие тайны, он станет провидцем, будет богат.

ИМЕНИНЫ

православные: Софьи, Ульяны, Антона, Артема, Бориса, Геннадия, Георгия, Германа, Дениса, Семена, Федора;

католические: Доминики, Люции, Терезы, Эдварда, Ярополка.

РОДИЛИСЬ

1796 год - Николай I, российский император (1825-1855), почетный член Петербургской АН (1826). Вступил на престол после внезапной смерти своего брата Александра I. Подавил восстание декабристов. Была усилена централизация бюрократического аппарата, создано "Третье отделение" личной его императорской светлости канцелярии, составлен свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы (1826, 1828). В 1837 году открыто движение на 1-й в России Царскосельской железной дороге. Были подавлены восстания 1830-1831 годов в Польше, Беларуси и Литве. В 1840 году окончательно отменено действие законов ВКЛ и введено общероссийское законодательство. Во внешней политике стремился к расширению влияния России в бассейне Черного моря и на Балканах, боролся против революций в Европе, жестоко задушил революцию 1848-1849 годов в Венгрии. Крымская война 1853-1856 годов и поражение в ней России привело к краху его внутренней и внешней политики. Умер в 1855 году.

1851 год - Лучина Янка (наст. Неслуховский Иван Люцианович), белорусский поэт. В 1877 году окончил Петербургский технологический институт. Писал на белорусском, русском и польском языках. Поэзия Лучины положила начало белорусской философской лирике. Автор поэмы "Охотничьи акварели", брошюры "Из кровавых дней" (о восстании 1863-1864 годов на Минщине"), сборника "Поэзия". Собирал белорусский фольклор, в творчестве использовал народную поэтику. Значительная часть лирических произведений считается пропавшей. Умер в 1897 году.

1901 год - Ротмистров Павел Алексеевич, советский военный деятель, Главный маршал бронетанковых войск (1962), Герой Советского Союза (1965), доктор военных наук (1956), профессор (1958). В Великую Отечественную войну командир танковой бригады и корпуса, командующий гвардейской танковой армией. Во время Белорусской операции 1944 года 5-я танковая армия под руководством Ротмистрова участвовала в освобождении Борисова и Минска. В 1959-1964 годах начальник Военной академии бронетанковых войск. Автор книг "Время и танки", "Танки на войне". Умер в 1982 году.

1931 год - Флярковский Александр Георгиевич, российский композитор, заслуженный деятель искусств России (1975), народный артист России (1986). Среди произведений: оперы "Дороги дальние", "Отважный трубач", "Время таять снегам"; оперетты, симфонические сочинения, свыше 170 песен, музыка к кинофильмам. Умер в 2014 году.

1936 год - Гордиенко Владимир Титович, белорусский театральный художник, живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (2013). В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, был главным художником Белорусского республиканского ТЮЗа, преподавал в Минском художественном училище, Белорусской академии искусств, Белорусском университете культуры и искусств. В Белорусском театре им.Я.Купалы оформил спектакль "Моя жена - лгунья" В.Ильина и В.Лукашова, в ТЮЗе спектакли "Четыре капли", "Партизанская зона" К.Губарева. Автор станковых произведений "Слово о Беларуси", "Безымянная высота", пейзажей, натюрмортов и др.

1946 год - Сталонне Сильвестр, американский киноактер, режиссер, сценарист. Снимался в фильмах "Рокки", "Кобра", "Танго и Кэш" и др.

1977 год - Мирный Максим Николаевич, белорусский спортсмен (теннис), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). Четвертьфиналист XXVI Олимпийских игр (2000). Победитель Уимблдонского турнира (1998). Победитель открытого чемпионата США (1998, 2000, 2002). Обладатель "Кубка Кремля" (2001). Победитель матчей Кубка Дэвиса (2003, 2004). Победитель турниров среди "Челленджер" в парном разряде (1996, 1997). Победитель турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (1997-2003). Победитель турниров класса "Мастерс" в парном разряде (2001-2003). Победитель международных турниров (1995-2003). Победитель 8 турниров Большого Шлема (5 в парном разряде и 3 в миксте), двукратный победитель (2006, 2011) и двукратный финалист (2009, 2010) финального турнира Мирового Тура АТП в парном разряде.

СОБЫТИЯ

1941 год (6-10 июля) состоялся Лепельский контрудар, наступательная операция советских войск на Лепельском направлении. Цель - разгром группировки противника, наступавшей на Витебск. Наносился из района Богушевска в направлении на Сенно и Лепель по 3-й танковой группе немецко-фашистских войск силами 20-й армии (ген.-лейт. П.А.Курочкин) Западного фронта в составе 5-го (ген.-майор И.П.Алексеенко) и 7-го (ген.-лейт. В.И.Виноградов) механизированных корпусов (около 1770 танков, главным образом устаревшие легкие БТ-7 и Т-26). В первый же день советские войска выбили противника из занятого им накануне Сенно. Затем, продвинувшись на 30-40 км, они разгромили немецко-фашистскую моторизованную дивизию и 2 моторизованных полка, 7 июля освободили Лепель. После упорных боев к югу от Сенно (с обеих сторон было задействовано, по разным оценкам, от 1,5 до 3 тыс. танков и бронемашин) 5-й и 7-й корпуса, превосходя противника по численности танков, но не имея регулярной поддержки с воздуха и снабжения топливом и боеприпасами, вынуждены были прекратить наступление. 8 июля противник снова занял Сенно, 10 июля - Лепель, советские части отошли к Орше. В память о контрударе 20-й армии в г.п.Богушевск Сенненского района установлен памятник.

1941 год - правительство Беларуси направило в оккупированные врагом районы 29 партизанских отрядов и групп (460 человек); совершен контрудар войск 20-й советской армии по 3-й танковой группе немецких войск в районе городов Лепель - Сенно.

БЕЛТА.-0-

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