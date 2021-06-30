63-летняя Шэрон Стоун показала себя в бикини и удивился даже пес

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Шэрон Стоун в свои 63 года сделала фолловерам в Instagram неожиданный сюрприз, который пришелся по душе не всем.

Звезда кинокартины "Основной инстинкт" предстала перед камерой в совсем интересном виде. 63-летняя Шэрон Стоун показалась перед камерой в ярком и эффектном бикини, однако эмоции этот поступок вызвал разные. Удивлен неожиданным кадром оказался даже пес актрисы, что уже говорить о юзерах.

Одни посчитали внешний вид Шэрон Стоун не очень уместным для своего возраста, а вот другие, напротив, отметили стройную фигуру актрисы и пожелали всем так выглядеть на седьмом десятке. Конечно, пользователи не поскупились на хвалебные отзывы и оставили под постом сотни тысяч лайков. -0-