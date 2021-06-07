7 июня. На рябине много цветов - будет урожай хлеба

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 7 июня 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:32 Эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками - ФПБ Общество
17:31 Житель Добрушского района задержан за исполнение авторской песни с оскорблением Президента Происшествия
17:30 Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в видеорежиме 16 июня Общество
17:25 В Брестской области за неделю 291 пешехода привлекли к ответственности Регионы
17:19 В Минске за распространение сведений о частной жизни главы администрации района возбуждено уголовное дело Происшествия
17:18 В Бельгии с 9 июня начнется поэтапное снятие противокоронавирусных ограничений В мире
17:15 Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства Общество
17:13 Дальнобойщик использовал чужую карту водителя - выплатил 30 базовых штрафа Общество
17:01 Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель Общество
16:57 Санэпидслужба Минска оценила состояние столичных пляжей как удовлетворительное Регионы
16:54 В Могилеве обсудили меры по предупреждению коррупции Регионы
16:47 Больница №1 Минска возвращается к обычному режиму работы Регионы
16:44 ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска" Регионы
16:41 Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате Спорт
16:38 В Беларуси учредили День народного единства Президент
16:00 Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня Регионы
15:44 Военно-медицинский институт открылся в БГМУ Регионы
15:35 В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией Регионы
15:34 Суд Гродненского района вынес приговор водителю за аварию с двумя погибшими Происшествия
15:24 Двигатель ММЗ успешно прошел испытания на швейцарской уборочной машине Экономика
15:03 Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси - эксперт Общество
15:02 Число погибших при столкновении поездов в Пакистане увеличилось до 50 В мире
15:01 В Гродненской области развернуто более 80 стационарных пунктов вакцинации Регионы
14:55 Стартовал прием заявок на фестиваль Dance Evolution Культура
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378 Общество
14:43 Российское руководство категорически осуждает все цветные революции - эксперт Общество
14:33 Случаи необоснованного посредничества выявил КГК в 19 организациях Могилевской области Регионы
14:13 Российский рубль на торгах 7 июня подорожал, евро и доллар подешевели Экономика
14:13 УСК: контент радикальных Telegram-каналов является формой информационной войны Общество
13:46 В Минске судят 12 человек за приготовление к массовым беспорядкам Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
07 июня 2021, 07:00

7 июня. На рябине много цветов - будет урожай хлеба

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иванов день. Это один из пяти праздников и памятных дней, отмечаемых в течение года и посвящаемых Иоанну Крестителю. В церковном календаре он называется "Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня", а в народе его именовали "Иван - медвяные росы".

Роса - характерное для лета атмосферное явление. С нею связана важная примета, предсказывающая погоду: если к утру выпадала обильная роса - ожидался ясный солнечный день, а утро сухое - к дождю после обеда. Роса считалась благодатной влагой, даже обладала волшебными свойствами. Начинали сбор некоторых лекарственных растений.

На рябине много цветов - будет урожай хлеба. Поздний цвет рябины сулит долгую осень.

ИМЕНИНЫ

православные: Ивана, Ферапонта; католические: Евгении, Антония, Густова, Роберта, Ярослава.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Православные верующие чтут память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Сурганов Федор Анисимович, государственный и партийный деятель Беларуси, один из организаторов и руководителей комсомольского подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В 1939-1941 годах секретарь Горецкого райисполкома, 1-й секретарь Могилевского обкома ЛКСМБ. В 1942-1945 годах секретарь ЦК ЛКСМБ. В 1942-1943 годах в составе оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД на Калининском фронте. В августе 1943 - июле 1944 глдов в тылу врага: уполномоченный ЦК КП(б)Б и ЦШПД, один из руководителей партизанского движения и комсомольского подполья на территории Вилейской, Барановичской и Белостокской областей. С 1947 года 2-й секретарь Минского обкома КПБ, с 1954 председатель Минского облисполкома, в 1955-1956 1-й секретарь Минского обкома КПБ. В 1956-1959 и 1962-1965 годах секретарь, в 1959-1962 и с марта 1965 2-й секретарь ЦК КПБ. Одновременно заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР, заместитель председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР, председатель Бюро ЦК КПБ по руководству сельским хозяйством. Умер в 1976 году. Его именем названа улица в г.Минске.

1946 год - Жарин Геннадий Лаврентьевич, белорусский художник. В 1974 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал преимущественно в монументальной живописи. Автор витражей и станковых работ. Умер в 2014 году.

1951 год - Альберс Юрий Юрьевич, белорусский тренер (биатлон), мастер спорта СССР по биатлону (1974), заслуженный тренер Беларуси (1989). Судья международной категории (1997).

1963 год - Левина Галина Леонидовна, белорусский архитектор. Среди работ (все в соавторстве): в Минске - памятник жертвам минского гетто на пл.Юбилейной, 2-я очередь комплекса административных зданий Международного общеобразовательного центра по проспекту Газеты "Правда", реконструкция и благоустройство пл.Давида в г.Давид-Городок и др. Автор проектов реконструкции памятников архитектуры XVIII-XIX веков в Минске, Воложине, Полоцке и других городах. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003).

1964 год - Антишин Сергей Егорович, белорусский гитарист, аранжировщик, заслуженный артист Беларуси (1998). С 1987 года гитарист в студии "Песняры", с 1988 года (с перерывом) солист и аранжировщик Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси под руководством М.Финберга. В репертуаре музыка разных стилей.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Калейдоскоп
Светлана Лобода. Фото из Instagram Супер откровенное платье Светланы Лободы восхитило фанатов - не все поняли, но удивились точно
Фото GoodFon Фотограф запечатлел редкое астрономическое явление, которое круче северного сияния
Стеша Маликова. Фото из социальных сетей Стеша Маликова показала уникальное платье, которое все захотели
Скриншот из видео Взрыв ТЭЦ во время футбольного матча в Англии случайно попал на видео
Кристина Асмус. Фото из Instagram Кристину Асмус с трудом узнали на совместном фото с Милошем Биковичем
Меган Маркл и принц Гарри. Фото EPA Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями
Главное
Фото из архива В Беларуси учредили День народного единства
Лукашенко о развитии "Великого камня": исходить будем из интересов государства и инвесторов
Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Полный фурор! В столичном Театре эстрады определили лучший талант Белагропромбанка
Топ-новости
Новые условия для инвесторов и стартапов. Как изменится работа индустриального парка "Великий камень"
Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель
Щекин: Запад перешел в наступление, не считаясь ни с международным правом, ни с презумпцией невиновности
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня из-за гроз
УСК: контент радикальных Telegram-каналов является формой информационной войны
Как переехать быстро и выгодно? Идеальный вариант – готовые дома в Minsk World!
МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары
Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска"
Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси - эксперт
Сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации будет готовить Крэйг Вудкрофт
Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-апреле вырос на 15% до $142,3 млн
Более 10 предприятий Могилевской области открыты для промышленного туризма
Демидов: чиновники Европы и США, вводящие санкции против Беларуси, подвержены мании величия
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.