7 июня. На рябине много цветов - будет урожай хлеба

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иванов день. Это один из пяти праздников и памятных дней, отмечаемых в течение года и посвящаемых Иоанну Крестителю. В церковном календаре он называется "Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня", а в народе его именовали "Иван - медвяные росы".

Роса - характерное для лета атмосферное явление. С нею связана важная примета, предсказывающая погоду: если к утру выпадала обильная роса - ожидался ясный солнечный день, а утро сухое - к дождю после обеда. Роса считалась благодатной влагой, даже обладала волшебными свойствами. Начинали сбор некоторых лекарственных растений.

На рябине много цветов - будет урожай хлеба. Поздний цвет рябины сулит долгую осень.

ИМЕНИНЫ

православные: Ивана, Ферапонта; католические: Евгении, Антония, Густова, Роберта, Ярослава.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Православные верующие чтут память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Сурганов Федор Анисимович, государственный и партийный деятель Беларуси, один из организаторов и руководителей комсомольского подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В 1939-1941 годах секретарь Горецкого райисполкома, 1-й секретарь Могилевского обкома ЛКСМБ. В 1942-1945 годах секретарь ЦК ЛКСМБ. В 1942-1943 годах в составе оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД на Калининском фронте. В августе 1943 - июле 1944 глдов в тылу врага: уполномоченный ЦК КП(б)Б и ЦШПД, один из руководителей партизанского движения и комсомольского подполья на территории Вилейской, Барановичской и Белостокской областей. С 1947 года 2-й секретарь Минского обкома КПБ, с 1954 председатель Минского облисполкома, в 1955-1956 1-й секретарь Минского обкома КПБ. В 1956-1959 и 1962-1965 годах секретарь, в 1959-1962 и с марта 1965 2-й секретарь ЦК КПБ. Одновременно заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР, заместитель председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР, председатель Бюро ЦК КПБ по руководству сельским хозяйством. Умер в 1976 году. Его именем названа улица в г.Минске.

1946 год - Жарин Геннадий Лаврентьевич, белорусский художник. В 1974 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал преимущественно в монументальной живописи. Автор витражей и станковых работ. Умер в 2014 году.

1951 год - Альберс Юрий Юрьевич, белорусский тренер (биатлон), мастер спорта СССР по биатлону (1974), заслуженный тренер Беларуси (1989). Судья международной категории (1997).

1963 год - Левина Галина Леонидовна, белорусский архитектор. Среди работ (все в соавторстве): в Минске - памятник жертвам минского гетто на пл.Юбилейной, 2-я очередь комплекса административных зданий Международного общеобразовательного центра по проспекту Газеты "Правда", реконструкция и благоустройство пл.Давида в г.Давид-Городок и др. Автор проектов реконструкции памятников архитектуры XVIII-XIX веков в Минске, Воложине, Полоцке и других городах. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003).

1964 год - Антишин Сергей Егорович, белорусский гитарист, аранжировщик, заслуженный артист Беларуси (1998). С 1987 года гитарист в студии "Песняры", с 1988 года (с перерывом) солист и аранжировщик Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси под руководством М.Финберга. В репертуаре музыка разных стилей.