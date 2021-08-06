73-летний мужчина из Санкт-Петербурга с легкостью прокатился на скейтборде (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появился занятный ролик, который впечатлил всех.

На видео попал мужчина по имени Игорь, который с легкостью прокатился на скейтборде и даже сильно разогнался. Казалось бы, что тут ничего примечательного, вот только жителю Санкт-Петербурга 73 года. Автор ролика познакомился с мужчиной на улицы, который попросил у него скейт.

После этого пенсионер запрыгну на доску и с легкостью прокатился на скейтборде. От таких способностей в восторге был не только автор поста, но и многие юзеры сети. Они восхитились способностями дедушки, а тот только добавил эмоций, когда поведал свою историю. Оказалось, что 73-летний Игорь катается на доске с 1981 года, а "покатушки" по улицам Санкт-Петербурга ему понравились. -0-