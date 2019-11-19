800 дронов устроили световое шоу в Китае - видео

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемьсот беспилотников осветили ночное небо города Наньчан в Китае. Видео было опубликовал телеканал NewChina .

Жители и гости города могли стать свидетелями невероятного шоу, которое было организовано в рамках 2019 Nanchang Flight Convention. 800 отдельных летательных аппаратов с разноцветной подсветкой поднялись в воздух, чтобы наглядно показать, как может быть прекрасна аэронафтика.

Скриншот из видео

Сразу после взлета дроны стали работать вместе, создавая над городом гигантские изображения самолетов и вертолетов, которые существуют в современном мире. Дроны работали вместе и смогли показать зрелищный спектакль.

Stunning! 800 drones fly in the shape of a giant airplane in Nanchang, China pic.twitter.com/0gjsFZYw5z — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) 16 ноября 2019 г.

Авиационная конвенция в городе Наньчан собрала тысячи человек, а главная задача мероприятия - стимулировать развитие и увеличение инвестиций в авиационную промышленность региона. -0-