"А где спасибо?": попугаи пьют воду из хозяйской кружки (Видео)

Женщина сняла видео о своих забавных птицах и опубликовала его в интернете.

В ролике видно, что хозяйка оставила свою чашку с водой на столе. Первым заинтересовался ее содержимым попугай Чарлик. Вслед за ним прилетела вторая птица по кличке Кристина. Судя по всему, ей тоже понравилось пить воду из кружки, причем настолько, что она прогнала Чарлика со стола.

Видео с забавными попугаями развеселило пользователей сети. Ролик набрал большое количество просмотров и лайков. Некоторые подписчики канала с юмором прокомментировали: "С хозяйкиной чашки питье вкуснее", "Вечернее чаепитие не прошло без Чарлика и Кристиночки", "Ой как мило... Прилетели, угостились, а где спасибо?", "Какие все няшки", "Из маминой чашки и чай самый вкусный", "Чарли по-джентельменски позволил Кристине попить чайку, а она его же и прогнала!"