Аарон Пол ничего не знает о съемках фильма по сериалу "Во все тяжкие"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Аарон Пол назвал информацию о съемках фильма по сериалу "Во все тяжкие" слухами, сообщает
"Слухи — это всегда смешно. Однажды я услышал, что буду играть Хана Соло. Я ничего не знаю о фильме "Во все тяжкие", но если таковой намечается — с радостью снялся бы в нем", — заявил актер на фестивале Sun Valley Film Festival.
По словам Пола, если съемки полнометражного продукта и будут, то наилучшим вариантом будет рассказать в нем о жизни Джесси Пинкмана.
При этом партнер Аарона Пола по площадке Брайан Крэнстон ранее подтвердил, что по сериалу действительно может выйти фильм. Правда, актеру неизвестно примет ли он или Пол участие в съемках.
Еще в ноябре 2018 года появилась информация о том, что сериал "Во все тяжкие" получит продолжение в виде фильма. Премьера должна состояться на стриминговом сервисе Netflix, после чего картина появится в эфире канала AMC.-0-
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