ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская группа ABBA планирует в 2021 году выпустить пять новых песен, сообщает британская газета The Independent. Издание ссылается на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у одного из участников коллектива - Бьорна Ульвеуса.

Композиции уже записаны и должны были выйти в конце прошлого года, но этого не произошло из-за некоторых технических проблем и начавшейся пандемии коронавируса.

Последний студийный альбом участники группы ABBA выпустили в 1982 году. В 1990-х выходили неизданные песни коллектива.

Группа ABBA была создана в 1972 году. За 10 лет существования коллектив выпустил восемь альбомов.-0-