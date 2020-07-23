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Калейдоскоп
23 июля 2020, 07:36

ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

Фото AFP
Фото AFP

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская группа ABBA планирует в 2021 году выпустить пять новых песен, сообщает британская газета The Independent. Издание ссылается на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у одного из участников коллектива - Бьорна Ульвеуса.

Композиции уже записаны и должны были выйти в конце прошлого года, но этого не произошло из-за некоторых технических проблем и начавшейся пандемии коронавируса.

Последний студийный альбом участники группы ABBA выпустили в 1982 году. В 1990-х выходили неизданные песни коллектива.

Группа ABBA была создана в 1972 году. За 10 лет существования коллектив выпустил восемь альбомов.-0-

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