Ад для клаустрофобов: в США запечатлели очень тонкий дом - видео

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек прогуливался по пригороду Чикаго и на его глаза попался очень интересный дом. Мужчина поспешил поделиться интересными кадрами в TikTok.

В социальной сети появился ролик, где запечатлен дом, ширина которого не превышает пару метров. Архитектурное ноу-хау сразу привлекло внимание юзеров, которые посмотрели кадры несколько миллионов раз.

Многие в комментариях, которых набралось более 300 тысяч, отметили, что никогда не видели ничего подобного, а другие написали, что такой необычный дом - ад для клаустрофобов.

Как оказалось, бояться нечего. Необычная форма жилища связана с тем, что участок, на котором он стоит, треугольной формы. Именно поэтому хозяин решил построить такой дом. Как позже выяснилось, внутри тоже все в порядке, ведь общая площадь постройки составляет 140 квадратных метров.

Также внутри есть две просторные спальни, а также несколько ванных комнат. Тонкий дом стал изюминкой района, а иллюзия создается только в том случае, если смотреть на жилище с левой стороны. По своей форме дом напоминает кусок пирога, из-за чего местные жители прозвали его домом-тортом. Позже его продали другим хозяевам, которые заплатили за необычное жилище $270 тысяч, сообщает Mirror. -0-

Фото Mirror