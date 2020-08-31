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Калейдоскоп
31 августа 2020, 16:41

Адель показала постройневшую фигуру в бикини и произвела фурор в сети

Адель. Фото из Instagram
Адель. Фото из Instagram

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписчики британской певицы Адель оказались в полном восторге, после того как увидели новый пост звезды в Instagram.

Популярная певица ранее сбросила 45 килограмм и теперь радует своих фанатов стройной фигурой. На снимке в новом посте знаменитость запечатлели в бикини и с необычной прической. Впрочем, не только бикини привлекло внимание подписчиков, а также стройная фигура певицы в обтягивающих леггинсах.

Неудивительно, что пост за несколько часов собрал более четырех миллионов лайков и огромное число восхищенных комментариев. -0-

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