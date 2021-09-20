Адель предстала перед камерой в шикарном наряде и подтвердила давние слухи

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская певица Адель давно удивила многих своим кардинальным похудением, но недавний пост в Instagram оказался настоящей сенсацией.

Артистка предстала перед камерой в элегантном и шикарном наряде, а после подтвердила давние слухи. Певица Адель показа себя в экстравагантном черном платье с белыми вставками. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а вот на последнем снимке знаменитость подтвердила свой роман.

Адель опубликовала совместный кадр со спортивным агентом Ричем Полом. Разговоры об отношениях певицы пошли еще летом и теперь британская поп-звезда решила не скрываться. Кадр восхитил пользователей, которые были рады счастью их кумира. Неудивительно, что пост быстро собрал свыше 6,6 миллионов лайков. -0-