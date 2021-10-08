Адель примерила стесняющее платье и оказалась на обложке модного журнала

Адель. Фото из Instagram
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская певица Адель предстала во все оружия перед фотографом Vogue и очаровала Instagram.
Певица рекордно похудела на 45 килограмм, а теперь украсила собой обложку модного журнала. Для съемки Адель примерила стесняющее желтое платье с внушительным декольте, которое изготовили специально для фотосессии. Дополнили образ украшение и пышная прическа артистки.
Кадр с 33-летней Адель получился прекрасным и цепляющим, что отметили многочисленные юзеры сети. За непродолжительное время снимок со знаменитостью собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев. -0-