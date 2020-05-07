Адель в обтягивающем платье удивила всех своей фигурой

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Адель 5 мая отметила свой 32-й день рождения, а теперь делится фотографиями с праздника.

Внимание поклонников артистки привлек снимок, на котором Адель запечатлена в черном обтягивающем мини. Фанаты отметили, что певица стала еще стройнее, чем раньше. К слову, звезда избавилась от внушительного числа лишних килограмм.

В комментариях уверены, что фигуре Адель могут позавидовать даже те, кто занимается спортом всю жизнь. Надо отметить, что преображение певицы началось после развода с мужем в 2019 году. Поклонники поздравили артистку и оставили более 186 тысяч комментариев. -0-