Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более двух десятилетий продолжался спор между компаниями Adidas и H&M. Точку поставил апелляционный суд Гааги, сообщает издание Business Insider.

В 1997 году Adidas подал в суд на производителя шведской одежды. Их спортивная линейка имела в своем дизайне две полоски, которые очень напоминали фирменный логотип Adidas.

В компании посчитали, что из-за этого может возникнуть путаница и подала в суд. Производитель спортивной одежды даже провел исследование и выяснил, что 24% потребителей путают марки.

Именно это и стало причиной иска. Судебное разбирательство длилось 23 года, пока 28 января не было вынесено заключительное решение: шведская розничная сеть магазинов одежды H&M может продолжать использовать две полоски, ведь их размеры отличаются от логотипа Adidas. Несколько раз суд вставал на сторону последнего, однако компании продолжали подавать апелляции.

Теперь Adidas может подать апелляцию в Верховный суд, однако он занимается только юридическими вопросами, а не размером полосок на одежде. -0-