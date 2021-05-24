"Афродита, вышедшая из морской пены": Анфиса Чехова показала новые фотографии с пляжа

Анфиса Чехова. Фото из Instagram
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Анфиса Чехова отправилась на отдых поближе к лазурному морю и опубликовала несколько новых фото в Instagram.
Знаменитость выбралась на пляж и решила похвастаться перед фанатами своей стройной фигурой, которую она сделала себе к лету. Для этого Анфиса Чехова примерила бикини в коровьей расцветке и отправилась в воду. Плоский живот и талия в форме песочных часов не оставила юзеров равнодушными.
За непродолжительное время они оставили под постом огромное число лайков, а также множество хвалебных комментариев. "Афродита, вышедшая из морской пены", "Какая ты красивая", "Фигура просто бомба", - написали пользователи под фотографиями Анфисы Чеховой в Instagram. -0-