Агентом 007 может стать темнокожая женщина

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появилась информация, что "Агента 007" может сыграть темнокожая актриса Лишана Линч, об этом пишет DailyMail .

По сюжету нового фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, поэтому руководство британской разведки MI6 решает присвоить кодовый номер 007 новому агенту-женщине.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крейг, исполняющий роль британского спецагента с 2006 года, хочет отказаться от роли. Введение нового персонажа связано с соавтором картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна как феминистка.

Лишана Лич уже появилась в этом году на большом экране. Она сыграла пилота Марии Рэмбо в фильме "Капитан Марвел". -0-