Агентом 007 может стать темнокожая женщина

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появилась информация, что "Агента 007" может сыграть темнокожая актриса Лишана Линч, об этом пишет
По сюжету нового фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, поэтому руководство британской разведки MI6 решает присвоить кодовый номер 007 новому агенту-женщине.
Ранее сообщалось, что Дэниел Крейг, исполняющий роль британского спецагента с 2006 года, хочет отказаться от роли. Введение нового персонажа связано с соавтором картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна как феминистка.
Лишана Лич уже появилась в этом году на большом экране. Она сыграла пилота Марии Рэмбо в фильме "Капитан Марвел". -0-
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