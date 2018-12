Агрессивная индейка устроила погоню за школьником в США

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в штате Висконсин агрессивная индейка напала на школьника и устроила настоящую погоню, сообщает ABC News.

Как сообщает телеканал, один из очевидцев произошедшего заснял процесс погони на видео.

На кадрах видно как довольно крупная индейка преследует ребенка, который возвращает домой из школы. Мальчику пришлось убегать от птицы, которая прекратила преследование только после того, как ее напугал автомобиль, преградивший ей дорогу.-0-

FOWL PLAY: This testy turkey was in hot pursuit of a Wisconsin boy who was trying to walk home from school – when a good Samaritan in an SUV came to the rescue, cutting off the bird from its prey. https://t.co/CzR5jii8pQ pic.twitter.com/BIa86pgdNX