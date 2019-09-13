Airbus совершил вынужденную посадку из-за стаканчика кофе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Airbus A330 авиакомпании Condor совершил экстренную посадку в Ирландии, сообщает SkyNews .

Причиной стал обычный стаканчик кофе. Авиалайнер следовал в феврале нынешнего года из Франкфурта в Канкун. Пилот самолета попросил стюардессу сделать кофе. Когда напиток был готов, начались проблемы.

Стакан не подходил по размерам к держателю. Кроме этого, у него не было крышки. Пока командир пытался пристроить горячий напиток на откидной столик, он умудрился опрокинуть кофе прямо на приборную панель самолета.

✈️ A Thomas Cook A330 en route from FRA to CUN was forced to divert to Shannon in February after the pilot spilled coffee on the controls panel, UK investigators say.



The smoke eventually stopped before the plane landed but a residual burning smell remained in the cockpit. pic.twitter.com/lRTVfm1rnE — air plus news (english) (@airplusnews_EN) 12 сентября 2019 г.

Оборудование задымилось, а датчики начали отключаться один за другим. Помимо всего прочего, кофе попал на ноги пилота, из-за чего в кабине Airbus началась суматоха.

Отказ нескольких важных датчиков и проблемы со связью вынудили пилотов совершить разворот над Атлантическим океаном и срочно приземлиться в Ирландии. Никто не пострадал, однако авиакомпания Condor понесла значительные убытки, которые могут усугубить исковые заявления от пассажиров самолета. -0-