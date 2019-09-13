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13 сентября 2019, 16:56

Airbus совершил вынужденную посадку из-за стаканчика кофе

Фото SkyNews
Фото SkyNews

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Airbus A330 авиакомпании Condor совершил экстренную посадку в Ирландии, сообщает SkyNews.

Причиной стал обычный стаканчик кофе. Авиалайнер следовал в феврале нынешнего года из Франкфурта в Канкун. Пилот самолета попросил стюардессу сделать кофе. Когда напиток был готов, начались проблемы.

Стакан не подходил по размерам к держателю. Кроме этого, у него не было крышки. Пока командир пытался пристроить горячий напиток на откидной столик, он умудрился опрокинуть кофе прямо на приборную панель самолета.

Оборудование задымилось, а датчики начали отключаться один за другим. Помимо всего прочего, кофе попал на ноги пилота, из-за чего в кабине Airbus началась суматоха.

Отказ нескольких важных датчиков и проблемы со связью вынудили пилотов совершить разворот над Атлантическим океаном и срочно приземлиться в Ирландии. Никто не пострадал, однако авиакомпания Condor понесла значительные убытки, которые могут усугубить исковые заявления от пассажиров самолета. -0-

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напитки происшествия самолет
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