Актер, а не футболист! Забавную ситуацию запечатлели во время матча в Гватемале (Видео)

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Гватемале прошел матч третьего дивизиона чемпионата страны по футболу, однако прославил в сети встречу один случай.

Во время соревнования у игроков команды возник конфликт, который они пытались решить с судьей. В этот момент кто-то бросил на поле округлый предмет, а дальше началось настоящее представление.

Player fakes being hit by object during Guatemalan football match https://t.co/pxX3oGYZuU pic.twitter.com/ETnx2t9VRs — Guardian sport (@guardian_sport) February 23, 2021

Полузащитник одной из команд Росбин Рамос подбежал и поднял предмет, после приложил к своей голове и упал на газон, изображая "дикие" страдания. Этот момент попал на видео, а после рассмешил тысячи пользователей. Впрочем, это не помогло команде футболиста. Они проиграли, а поступком мужчины заинтересовался дисциплинарный комитет Гватемалы, который, скорее всего, накажет спортсмена.-0-