Актер Александр Феклистов пролил свет на судьбу седьмого сезона "Сватов"

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Александр Феклистов в недавнем интервью порадовал фанатов хорошей новостью.

Актер развеял слухи о продолжении сериала. Ранее появлялась информация, что сериал "Сваты" намерены закрыть, однако Александр Феклистов опроверг эти данные. В разговоре он сообщил, что сейчас прорабатывается план съемок седьмого сезона на лето.

Популярный сериал может вновь вернуться на экраны в этом году, если только в творческий процесс не вмешаются неотложные обстоятельства. Александр Феклистов отметил, что седьмой сезон уже начали снимать в 2020 году, однако из-за пандемии работу были вынуждены приостановить. -0-