Актер Александр Семчев сбросил 100 килограмм и изменился до неузнаваемости

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Александр Семчев поразил своим внешним видом всех, кто пришел на открытие театрального сезона в Москве.

Заслуженный артист за год избавился от 100 килограмм лишнего веса, из-за чего его с трудом узнали коллеги, которые теперь называют Александра Семчева "ПолСаши".

По словам артиста, заняться своим здоровьем и сбросить лишние кило 50-летнего Семчева убедили врачи и развившийся диабет. Кроме этого, он рассказал журналистам, что решил сделать себе такой подарок на 50-летний юбилей, который прошел в апреле.

Помимо всего прочего, актер Александр Семчев поделился секретом, как ему удалось достичь такого результата: "Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект".

Ранее многие СМИ писали, что пойти на такой шаг Александра Семчева побудила любовь, а не забота о себе. Слухи о романе с молодой возлюбленной ходят давно. -0-