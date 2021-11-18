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Калейдоскоп
18 ноября 2021, 15:20

Актер Александр Семчев удивил всех, когда появился на фото в обновленном виде

Александр Семчев. Фото Blitz
Александр Семчев. Фото Blitz

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский актер Александр Семчев, который в 2019 году весил почти 200 килограмм, удивил многих пользователей Instagram, когда появился на совместной фотографии с коллегой Игорем Жижикиным и Тарзаном.

С начала похудения Семчева прошло почти два года и за это время актер добился внушительных результатов. В частности, ему удалось скинуть порядка сотни килограмм, что впечатляет. Впрочем, и тут пользователи нашли вещи, которые им не понравились.

Многие люди принялись в комментариях хвалить Александра Семчева и его новый внешний вид, однако многие отметили, что звезда перестала быть похожа на себя. Кроме этого, юзеры принялись обсуждать лицо знаменитости, однако это только принесло популярности посту. -0-

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