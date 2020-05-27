Актер Брэд Питт поразил соцсети своим запущенным видом

Брэд Питт. Фото Daily Mail
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты голливудского актера БрэдаПитта оказались в недоумении, когда увидели звезду на новом фото, сообщает Daily Mail.
Звезду кино запечатлели в городе Малибу американской Калифорнии, где Питт встретился с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.
Внимание поклонников актера привлек его внешний вид. Брэд Питт запустил себя, отпустив длинные волосы и на встречу одев рваные джинсы.
Фото DailyMail
В сети поклонники отметили, что "это какой-то бездомный", а другие встали на защиту актера и написали, что "он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну". -0-