Актер Брюс Уиллис сделал своей дочери экстремальную прическу - видео

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Брюс Уиллис поработал личным парикмахером для своей дочери и решил сделать ей экстремальную стрижку. Видео опубликовала в Instagram дочь знаменитости.

Американский актер Брюсс Уиллис на непродолжительное время стал частным парикмахером для своей дочери Таллулы Белль. Звездный папа решил не заморачиваться со стрижкой и побрил машинкой голову девушки под ноль.

Чем вызвана такая кардинальная перемена во внешности - не уточняется. На кадрах можно заметить, что Уиллис оставляет на голове дочери несколько прядей, но на фото, которые Таллула Белль разместила позже в Instagram, их уже нет.

После кардинальной смены имиджа с помощью своего звездного отца, девушка устроила обнаженную фотосессию, оператором которой стала ее сестра Румер. -0-