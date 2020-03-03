Актер Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский актер Данила Козловский вместе с супругой Ольгой Зуевой впервые стали родителями. Трогательным снимком звезда поделилась в Instagram.

Третьего марта на странице актера в Instagram появился первый совместный снимок новорожденной дочери со своим отцом.

"Моя вселенная. Daddy's time #ябатя", - лаконично подписал пост актер. На снимке звездный папа запечатлен со спины и держит в руках малышку. Он нежно ее целует и крепко обнимает.

В конце февраля Данила Козловский улетел в США, где уже находилась его супруга. Роды прошли успешно, однако фанаты в ожидании и хотят больше подробностей о пополнении в звездной семье: имя ребенка или вес. За несколько часов пост в Isntagram собрал сотни тысяч лайков. -0-