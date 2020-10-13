Актер Джефф Голдблюм повторил кадр с голым торсом из знаменитого фильма и восхитил сеть

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Джефф Голдблюм опубликовал в Instagram новый пост и восхитил многих юзеров.

На своей странице в социальной сети он решил повторить один из кадров легендарного фильма "Парк Юрского периода", где мужчина запечатлен с голым торсом. Звезда кино исполнил в картине роль доктора Яна Малькома.

Пользователи восхитились увиденным, а также отметили, что для своих лет Джефф Голдблюм выглядит великолепно. Также новым постом знаменитость решила поблагодарить всех фанатов, которые выразили желание пойти на выборы президента США в ноябре. -0-

#JeffGoldblum Recreates Iconic Jurassic Park Shirtless Scene in New Photo https://t.co/6kdoSwtbv1 — Movies On The Way (@Moviesontheway) October 10, 2020