Актер из "Гарри Поттера" показал в Instagram свою дочь и озадачил всех ее именем

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Руперт Гринт, который сыграл в культовом фильме о "Гарри Поттере" Рона Уизли, завел страничку в Instagram и первым делом показал свою новорожденную дочь.

Звезда кино в подписи к посту написал, что спустя 10 лет все же оказался в Instagram, а также представил фолловерам, которых за несколько часов набралось почти два миллиона, дочь по имени Wednesday G. Grint.

Эта новость озадачила многих , ведь в переводе с английского имя девочки - "среда". Почему выбор пал именно на такое имя - Руперт Гринт не уточнил. Впрочем, это не помешало снимку собрать более 1,5 миллиона лайков и множество разнообразных комментариев. -0-