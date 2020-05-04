Актер из "Игры Престолов" установил мировой рекорд - видео

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон установил новый невероятный результат в становой тяге, сообщает The Guardian.

Звезде удалось оторвать от земли штангу с рекордным весом в 501 килограмм. Актер отметил, что очеь довоен результатам. Также он считает, что мог бы справиться с грузом еще больше, но не видит в этом смысла.

Хафтор Бьернссон известен фанатам "Игры Престолов" от HBO по роли Григора Клигана. Помимо всего прочего, на его счету есть множество небольших ролей в кино. -0-