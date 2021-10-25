Актер из сериала "Друзья" умер в возрасте 59 лет

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер скончался в 59 лет. Об этом сообщает TMZ.

Мужчина сыграл менеджера кофейни Гантера в популярном сериале "Друзья". Отмечается, что актер умер 24 октября у себя дома в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком четвертой стадии.

О своем недуге Джеймс Майкл Тайлер узнал в 2018 году. С тех пор актер из сериала "Друзья" боролся с болезнью, однако диагностировали ее слишком поздно. Рак начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Из-за болезни актер не появился в спецвыпуске сериала "Друзья". -0-