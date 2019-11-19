Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский актер, народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских больниц, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Как сообщается, Соломин вызвал скорую после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой. Приехавшие на вызов врачи настояли на немедленной госпитализации.

Юрий Соломин с 1998 года руководит московским Малым театром. Он ставил такие спектакли, как "Ревизор", "Чайка", "Таинственный ящик", "Женитьба", "Бесприданница", "Три сестры". Снялся в фильмах "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и другие.-0-