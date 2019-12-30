Актер Марк Уолберг лишил фанатов дара речи после публикации в Instagram

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный голливудский актер Марк Уолберг удивил поклонников и пользователей сети впечатляющим результатом изнурительных тренировок.

Звезда опубликовал в Instagram снимок своей фигуры, ради которой 50-летний актер последние полгода вставал в пол третьего ночи и ложился спать в 19:30. За это время Марк Уолберг успевал сходить в спортзал, встретиться с семьей, поработать и даже поиграть в гольф.

50-летний Марк Уолберг подписал пост: "Шесть месяцев на спортивном питании и тренировках F45! Вдохновленный, чтобы стать лучшей версией себя."

Поклонники звезды были впечатлены невероятным результатом и поспешили обсудить внешний вид актера в комментариях. Пост собрал более миллиона лайков и 14,6 тысяч комментариев. -0-