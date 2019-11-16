Актер Михаил Ефремов стал дедушкой

Фото ТАСС
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер и многодетный отец Михаил Ефремов впервые стал дедушкой в 56 лет, сообщает российский телевизионный
Короткий ролик, на котором Михаил Ефремов хвастается новостью, появился в Instagram.
Николай - актер, он второй сын Ефремова, его мать - известная актриса Евгения Добровольская. С женой Владой они поженились в июле, но вместе уже больше пяти лет. Работает она "в сфере рекламы и образования".
У Михаила Ефремова три сына и три дочери, он был женат пять раз.-0-