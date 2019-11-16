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Калейдоскоп
16 ноября 2019, 00:04

Актер Михаил Ефремов стал дедушкой

Фото ТАСС
Фото ТАСС

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер и многодетный отец Михаил Ефремов впервые стал дедушкой в 56 лет, сообщает российский телевизионный Пятый канал. У 28-летнего сына актера Николая и его жены Влады Киселевой родилась дочь. Ее назвали Аллой в честь прабабушки - актрисы Аллы Покровской, которая умерла в июне 2019 года.

Короткий ролик, на котором Михаил Ефремов хвастается новостью, появился в Instagram.

Николай - актер, он второй сын Ефремова, его мать - известная актриса Евгения Добровольская. С женой Владой они поженились в июле, но вместе уже больше пяти лет. Работает она "в сфере рекламы и образования".

У Михаила Ефремова три сына и три дочери, он был женат пять раз.-0-

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