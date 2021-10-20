Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда российского кинематографа Сергей Безруков поделился с фанатами в Instagram новостью, которая ошарашила многих.

Артист опубликовал снимок из больничной палаты, где он читает книгу. Судя по подписи к записи Сергея Безрукова, артист оказался в больнице, ведь приболел коронавирусом. По словам знаменитости, сказались на здоровье Сергея Безрукова "перегрузки, видать иммунитет сдал".

Кроме этого, актер отметил, что легко переносит недуг, а также проводит свободное время, почитывая книгу. Новость о том, что Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом ошарашила фанатов, однако они не расстроились и поддержали своего любимого актера в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления. -0-