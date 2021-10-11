Актер Тимоти Шаламе не оставил шанса поклонницам, показав себя в образе Вилли Вонки

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Тимоти Шаламе недавно предстал в "Дюне", а теперь в Instagram показал новые кадры со съемок уже другого не менее знаменитого проекта.

Звезда решил представить парочку кадров, которые были сделаны во время работы над новым фильмом про Вилли Вонку. На снимке можно увидеть актера в красном пиджаке и характерной шляпе, что пришлось по душе юзерам. Тимоти Шаламе не оставил шанса поклонницам, ведь внешний вид знаменитости оказался очень привлекательным.

Неудивительно, что пост в Instagram актера быстро привлек внимание и собрал массу восторженных отзывов от подписчиков. Актер Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонка очаровал сеть, о чем говорят более четыре миллиона лайков под фотографией. -0-