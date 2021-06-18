Актер Уилл Смит опубликовал новое мемное фото, но для юзеров это стало настоящим вызовом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер Уилл Смит уже успел побыть героем фотожаб в Instagram и вот снова.

У знаменитости чудесное чувство юмора, поэтому он не постеснялся выложить на страницу новое мемное фото из спортзала. На нем Смит снят в спортивном зале, выполняя упражнение с мячом. Особенной изюминкой стало лицо актера. Пользователи могли бы пропустить снимок, однако провокационная подпись не оставила выбора. "Вы только не фотошопьте меня в какие-нибудь сомнительные ситуации, пожалуйста", - подписал пост Уилл Смит. Эта фраза и стала настоящим вызовом для юзеров.

Они поспешили подключить всю свою фантазию и через несколько часов на просторах Instagram появилась масса уморительных кадров с участием Уилла Смита. Впрочем, звезда, по всей видимости, этого и добивался, ведь самые забавные мемные фото он разместил у себя на странице. Наслаждайтесь! -0-