Актер во время осмотра нового дома сделал очень практичное открытие (Видео)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Джейми Уилкс недавно поделился со своими фолловерами в Twitter интересным роликом.

Кадры пришлись по вкусу пользователям, ведь звезда телесериала "Темные начала" продемонстрировал очень интересное решение для дома. Актер рассказал, что въехал в новый дом. Он долго осматривал каждый уголок жилища, пока не сделал практичное открытие.

Viewed a flat today and I don't think I'll ever be able to stop thinking about the back door... pic.twitter.com/uscUF7pLH9 — Jamie Wilkes (@jamwilkes) December 8, 2020

В ролике можно увидеть просторную и светлую кухню - хороший выбор, но после мужчина подходит к шкафчику и показывает фолловерам свое открытие. Как оказалось, под столешницей замаскирована лестница, по которой можно выйти на улицу. Необычное архитектурное решение впечатлило людей, а те, в свою очередь, посмотрели кадры более 5 миллионов раз. -0-