Актер Зак Эфрон сбежал из Голливуда, поселившись в доме на колесах (Фото)

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Зак Эфрон удивили многих, опубликовав в Instagram новый пост.

Знаменитость решила сбежать от суеты и для этого выбрала очень интересный способ. Зак Эфрон представил фото в социальной сети рядом с домом на колесах. В подписи он ясно дал понять, что теперь это его "дом, милый дом". Такое решение у самых преданных поклонников не вызвало ажиотажа, ведь актер уже давно об этом размышлял и говорил в интервью.

Впрочем, фолловеры поддержали Зака Эфрона, а другие отметили, что новое приобретение звезды - не совсем обычный дом на колесах. Там может с комфортом разместиться целая семья, а внутри есть все удобства. -0-