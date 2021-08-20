Роман Петров. Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Роман Петров, который известен многим по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.
Звезде сериала потребовалась помощь врачей после того, как Роман Петров потерял сознание во время съемок. Актер "отключился", упал и расшиб себе лоб. Точные причины проблем со здоровьем пока неизвестны.
Актера, сыгравшего Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Близкие звезды пока не комментируют произошедшее. -0-
Звезде сериала потребовалась помощь врачей после того, как Роман Петров потерял сознание во время съемок. Актер "отключился", упал и расшиб себе лоб. Точные причины проблем со здоровьем пока неизвестны.
Актера, сыгравшего Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Близкие звезды пока не комментируют произошедшее. -0-