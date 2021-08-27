Актера Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

Фото almode.ru
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные обокрали американского актера Тома Круза во время съемок фильма "Миссия невыполнима - 7" в Бирмингеме, сообщает газета The Sun.
По данным издания, у актера угнали автомобиль BMW стоимостью более 100 тыс. с парковки возле отеля. Пропажу заметил телохранитель актера. В салоне находились личные вещи Тома Круза, стоимость которых, по словам актера, оценивается в несколько тысяч фунтов.
Позже полиция обнаружила местонахождение машины, у которой была электронная система слежения, но все ценные вещи из нее исчезли.-0-
По данным издания, у актера угнали автомобиль BMW стоимостью более 100 тыс. с парковки возле отеля. Пропажу заметил телохранитель актера. В салоне находились личные вещи Тома Круза, стоимость которых, по словам актера, оценивается в несколько тысяч фунтов.
Позже полиция обнаружила местонахождение машины, у которой была электронная система слежения, но все ценные вещи из нее исчезли.-0-