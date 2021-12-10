Актерский талант этого песика поразил пользователей YouTube в самое сердце (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Франции представила на YouTube новую звезду, которая восхитила огромное число юзеров.

Девушка решила записать небольшое видео с участием своего песика, который способен на многое. Чтобы продемонстрировать актерский талант питомца, француженка начала играть с ним. Сначала девушка дала несколько команд животному, которые он идеально выполнил, а после пришло время для шоу.

Девушка сделала из пальцев импровизированный пистолет и начала стрелять в собаку. Питомец, в свою очередь, использовал актерский талант и идеально отыграл сцену, аккуратно упав на пол. Видео повеселило и поразило в самое сердце огромное число юзеров YouTube. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал внушительное число просмотров.-0-