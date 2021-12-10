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Калейдоскоп
10 декабря 2021, 15:24

Актерский талант этого песика поразил пользователей YouTube в самое сердце (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Франции представила на YouTube новую звезду, которая восхитила огромное число юзеров.

Девушка решила записать небольшое видео с участием своего песика, который способен на многое. Чтобы продемонстрировать актерский талант питомца, француженка начала играть с ним. Сначала девушка дала несколько команд животному, которые он идеально выполнил, а после пришло время для шоу.

Девушка сделала из пальцев импровизированный пистолет и начала стрелять в собаку. Питомец, в свою очередь, использовал актерский талант и идеально отыграл сцену, аккуратно упав на пол. Видео повеселило и поразило в самое сердце огромное число юзеров YouTube. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал внушительное число просмотров.-0-

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видео животные Франция
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