Актеры знаменитого сериала "Друзья" воссоединятся в новом проекте

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный конгломерат WarnerMedia объявил о воссоединении состава популярного сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для стриминговой платформы HBO Max, которая должна запуститься в мае 2020 года. Информация об этом опубликована на сайте компании, сообщает ТАСС.

Это также подтвердила актриса Дженнифер Энистон в своем Instagram.

Режиссером и продюсером выступит Бен Уинстон, который будет сотрудничать с продюсерами оригинального сериала. В съемках спецвыпуска снимутся все шесть звезд: Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). Каждый из них получит как минимум $2,5 млн за участие в проекте.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей на Манхэттене, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".-0-