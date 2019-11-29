Актриса Алена Бабенко стала точной копией Аллы Пугачевой

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка России Алена Бабенко поделилась на своей странице в Instagram забавным пародийным видео.

На кадрах 47-летняя актриса преобразилась и стала невероятно похожа на Аллу Пугачеву: такая же прическа с длинными непослушными локонами и голос. Никто не ожидал, но артистка отлично исполнила песню Примадонны "Айсберг".

Алена Бабенко подписала пост: "Настроение - Алла Пугачева". По всей видимости, актриса никак не хотела задеть Аллу Борисовну, а только примерила на себя ее многолетний образ.

Пользователи Instagram оценили по достоинству преображение знаменитости. Многие отметили в комментариях, что актриса очень похожа на Аллу Пугачеву, а другие посмотрели ролик несколько раз, чтобы насладиться голосом Алены Бабенко. -0-