Актриса Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж и ей определенно очень идет

Чулпан Хаматова. Фото из Instagram
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram новый пост, продемонстрировав общественности свои кардинальные перемены во внешности.
Фолловеры и поклонник звезды привыкли видеть звезду с короткой стрижкой и темными волосами, однако знаменитость решила отойти от традиционного вида. Чулпан Хаматова отрастила волосы, а также кардинально поменяла цвет шевелюры, превратившись в пепельную блондинку.
Пост очень пришелся по вкусу фанатам звезды, которые отметили, что новый образ Чулпан Хаматовой ей определенно идет. Разумеется, фолловеры подчеркнули это в множестве восхищенных комментариев и десятках тысяч лайков. -0-