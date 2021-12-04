Актриса Екатерина Шпица поменяла прическу, но стала точной копией Милы Йовович

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Екатерина Шпица недавно представила в Instagram новый пост, где показала свое преображение.

Знаменитость решила сменить прическу и отправилась в салон, однако конечный результат превзошел все ожидания. Актриса Екатерина Шпица предпочла укоротить волосы и сделать изящное каре. Образ получился впечатляющим, но один факт не давал покоя фолловерам звезды.

С обновленным внешним видом актриса Екатерина Шпица стала точной копией Милы Йовович. Причем, сходство настолько поразительное, что можно подумать, будто две звезды кино – сестры. Разумеется, этот факт не остался без внимания поклонников знаменитости. За короткое время под записью появилась масса комментариев, а также огромное число лайков. -0-