Актриса Элизабет Херли очаровала Instagram своей красотой в крошечном бикини

Звезда не стесняется красоваться перед многочисленными фолловерами в различных соблазнительных образах, но новый снимок превзошел все ожидания. Элизабет Херли примерила крошечное бикини, а затем приняла красочную позу на надувном матрасе, который создал иллюзию крыльев. Кадр получился впечатляющим и актриса очаровала сеть своим привлекательным видом.











Неудивительно, что пост актрисы Элизабет Херли в Instagram привлек внимание пользователей. Пикантный кадр быстро собрал огромное число лайков и хвалебных комментариев. -0-







Фото из Instagram



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