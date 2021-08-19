Актриса Элизабет Херли очаровала Instagram своей красотой в крошечном бикини

Элизабет Херли. Фото из Instagram
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Элизабет Херли разместила в Instagram новый пост и впечатлила многих.
Звезда не стесняется красоваться перед многочисленными фолловерами в различных соблазнительных образах, но новый снимок превзошел все ожидания. Элизабет Херли примерила крошечное бикини, а затем приняла красочную позу на надувном матрасе, который создал иллюзию крыльев. Кадр получился впечатляющим и актриса очаровала сеть своим привлекательным видом.
Неудивительно, что пост актрисы Элизабет Херли в Instagram привлек внимание пользователей. Пикантный кадр быстро собрал огромное число лайков и хвалебных комментариев. -0-
Фото из Instagram