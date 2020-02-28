Актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой и может легко дать фору молодым моделям

Элизабет Херли. Фото из Instagram
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 54-летняя актриса Элизабет Херли разместила несколько снимков в Instagram, восхитив поклонников и подписчиков.
Звезда похвасталась фигурой в обтягивающем платье и лишила дара речи многомиллионную армию поклонников. Многие из них выразили свои слова восхищения в комментариях, а самые преданные отметили, что 54-летняя Элизабет Херли выглядит потрясающе и может легко дать фору 20-летнем моделям.
Сама же актриса с радостью размещает перед миллионами поклонников пикантные снимки и периодически делится в своем Instagram фотографиями в бикини.-0-