Актриса Элизабет Херли примерила сразу несколько дерзких образов в новой фотосессии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская актриса Элизабет Херли на днях представила в Instagram результат новой фотосессии для модного журнала.

Знаменитость приняла участие в съемке, примерив сразу несколько дерзких образов. На одном снимке 56-летняя звезда позирует в коротком черном платье, которое подчеркнуло фигуру Херли. Для другого фото актриса предпочла выбрать мини-наряд с пуговицами и высокими сапогами, что помогло создать прекрасный образ.

Для еще одного фото актриса Элизабет Хери и вовсе кардинально поменяла цветовую гамму и предстала перед камерой в белом платье и пальто. Образы звезды получились очень впечатляющими, что не оставили без внимания многочисленные фолловеры. Неудивительно, что за короткое время кадры собрали огромное число лайков и разнообразных комментариев. -0-